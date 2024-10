Conférence



Frédéric Pignon nous partage sa rencontre avec Templado, un étalon devenu son mentor. Ce cheval fougueux et majestueux lui a appris ce que signifiait le mot apprivoiser, à savoir-être plutôt que savoir-faire, à comprendre ce qu’était la vraie liberté et la respecter.

Le monde du silence des chevaux nous parle. Depuis son enfance, Frédéric PIGNON tente de comprendre les chevaux et de communiquer avec eux, dans le respect et une volonté mutuelle de coopération. Il a ainsi grandi en traçant sa propre voie, celle du travail en liberté, au sol, avec ses étalons. Une approche partagée avec le public partout dans le monde, à travers les spectacles et les stages animés aux côtés de Magali Delgado.

Les stages ont beaucoup de succès : on y apprend comment développer chez son cheval la capacité à réfléchir, à faire confiance, à se maîtriser mais aussi à se dépasser, et à évoluer ainsi avec lui en parfaite symbiose.

Quant aux spectacles, ils allient le cheval, la musique, la danse et le multimédia. Ils invitent le public à un voyage empreint de poésie, de sensibilité, d’énergie et d’humour. Une quête d’harmonie entre l’homme et les animaux, entre l’homme et la terre. Un rêve dans lequel les chevaux expriment librement leurs talents et deviennent des artistes à part entière.