Présent sur terre depuis au moins 500.000 ans, il n’a fallu que trois siècles à l’Homme pour exterminer les Grands Pingouins. Une tragédie zoologique, au XIXe siècle. Dans un récit inédit, Virginie Girod vous raconte la disparition de cet oiseau… qui ne vole pas.

Haut d’environ 80 centimètres et pesant quelques 5 kilos, le Grand Pingouin est trop lourd pour prendre les airs. Il passait en fait le plus clair de son temps dans l’eau. Ils se comptaient en millions et ils étaient présents partout : au Canada, en Islande mais aussi en Floride et même en France, il y a 18 000 ans !