Documentaire

Tous les ans, Lilian, une biologiste colombienne, s’envole pour la Gorgone, une île de la côte pacifique : elle a rendez-vous avec les baleines. Elle les suit, les filme, les photographie. Son but : démontrer que cette côte est vitale pour des centaines de baleines à bosse, car c’est ici qu’elles viennent se reproduire. Dans cette île paradisiaque, auprès de ces animaux immenses et pacifiques, l’aventure de Lilian et de son ami Juan semble un rêve. Mais les apparences sont trompeuses : comme la Gorgone, qui dissimule les ruines d’un terrible bagne, Lilian cache une angoisse. Dans son pays, les défenseurs de la nature affrontent parfois la violence de ceux qu’ils dérangent. Malgré ces risques, Lilian et ses amis s’engagent plus loin encore pour protéger le “berceau” des baleines.

Réalisation : Patrice DU TERTRE, Laurence GRAFFIN