Les pêcheurs ont une bonne prise, mais les prédateurs naturels de ces harengs ne vont pas leur faciliter la tâche. Images tirées du documentaire « Land of Ice and Snow ».
Et si la vie en communauté ne profitait pas à tout le monde ? Une équipe de recherche internationale...
Moment d’émotion avec Tommy et Philippe Gougler ! La rencontre avec un kiwi ! Il est si mignon et...
Les dinosaures sont partout, ils sont effrayants et pourtant les enfants les adorent et connaissent leurs noms par cœur....
Quand ils sont arrivés en Australie, les colons européens ont rapporté des animaux et plantes. En 200 ans, les...
Observer son compagnon à quatre pattes en train de dormir peut être une expérience fascinante. Les chiens, tout comme...
Des requins-baleines de 18 mètres sont devenus des attractions touristiques aux Philippines. L’activité a enrichi un village de pêcheurs,...
Les chiens sont souvent considérés comme les meilleurs amis de l’homme, et leur comportement est un sujet d’intérêt pour...
Les perroquets sont des créatures fascinantes, non seulement pour leur plumage coloré et leur intelligence, mais aussi pour leur...
Chaque naissance est un miracle. Et parfois, la dernière chance pour une espèce. À Vincennes, Anaïs tente de faire...
Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.
La taïga à perte de vue, une nature vierge et sauvage… : l’Extrême-Orient russe, autour de la ville de...
Chaque année, le concours du plus beau chat de France est un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des...
Il fait chaud au pays des bêtes à sang froid !rnDans le sud marocain, à la limite du désert...
Dans la région du lac de Constance, la réintroduction d’habitats naturels a permis de restaurer la biodiversité et le...
Le poisson archer, un habitant fascinant des eaux tropicales, incarne l’exemple par excellence de la précision dans le règne...
Pour les humains, l’adoption est une conséquence d’un désir d’enfant et de générosité. Qu’en est-il pour les animaux ?...
La question de savoir quelle est la différence entre un poulpe et une pieuvre suscite souvent la curiosité, mais...
Les mâles se battent pour se reproduire et établir leur statut de dominant, au risque d’y perdre la vie....
L’axolotl, cet amphibien fascinant originaire des lacs du Mexique, possède un atout biologique qui le distingue de nombreuses autres...
\r\nRetour au Dino Lab, un mystérieux laboratoire où des savants sont parvenus à faire revivre les dinosaures, disparus depuis...
