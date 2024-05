Conférence

Cette conférence a été donnée à l’invitation de la Députée Carine Montaner en Andorre, et réalisée pour l’occasion. Un de ses propos centraux est que l’Intelligence Artificielle va marquer la mort d’Homo academicus, et a le potentiel d’orienter l’Humanité vers une nouvelle tradition éducative, qui est davantage celle de Diogène et de Lao Tseu que celle de Platon et Confucius.