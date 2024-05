Documentaire

Avec la prolifération exceptionnelle des appareils numériques, une force invisible et inéluctable est en train de bouleverser la vie des humains. À l’heure actuelle, l’espèce humaine génère en deux jours seulement la même quantité de données qui a été générée entre son apparition sur Terre et l’an 2003.L’accumulation massive et l’analyse de ces données en temps réel permettent d’affronter d’importantes problématiques, comme la pollution, la faim dans le monde et les maladies. Toutefois, Edward Snowden et le coulage de documents de la NSA (National Security Administration) ont démontré qu’il y a un prix à payer pour l’accessibilité de toutes ces données. Ce documentaire illustre de façon captivante les merveilles et dangers associés à la révolution des données.