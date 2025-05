Article

Aujourd’hui nos informations personnelles circulent en permanence sur la Toile. Le moindre clic laisse une trace. Qu’il s’agisse d’un commentaire publié ou une photo postée il y a longtemps, une simple fiche d’annuaire d’entreprise qui reste, même après sa fermeture, ces données peuvent nuire à votre réputation ou en tous cas à votre vie privée, voire même à votre sécurité.

Ce guide vous accompagne pas à pas pour vous aider à reprendre le contrôle de votre e-réputation et de votre notoriété, depuis l’identification des contenus à supprimer jusqu’à la mise en place d’une stratégie d’effacement, sur les résultats Google ou mieux, sur les sites eux-mêmes. Le but étant principalement d’effacer les contenus sur tous les moteurs de recherche comme Bing, Yandex, Qwant ou Duckduckgo.

Faire le point sur votre présence en ligne

Pour entamer toute démarche de suppression, il est essentiel de commencer par dresser un inventaire complet de ce qui existe sur Internet en lien avec votre nom ou celui de votre entreprise sur Internet. Effectuez plusieurs recherches en variant l’orthographe de votre nom, l’ajout de votre prénom ou de votre pseudonyme, afin de repérer les occurrences sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les blogs et les plateformes de vidéos. Notez soigneusement chaque URL pour savoir précisément ce que vous devrez faire disparaître : publications, photos, vidéos, fiches d’annuaires, fiche Google My Business ou commentaires.

Supprimer soi-même ses contenus

Lorsque vous avez identifié vos propres publications (sur Facebook, LinkedIn, Instagram, blogs personnels, forums…), prenez le temps de passer en revue vos paramètres de confidentialité avant de supprimer définitivement chaque élément. Dans la plupart des cas, il est possible de restreindre d’abord la visibilité, puis de supprimer progressivement les publications ou photos indésirables. Pour les sites tiers où vous n’avez pas de compte, préparez une demande claire à adresser aux administrateurs : mentionnez l’URL concernée et expliquez votre requête en joignant une preuve d’identité si nécessaire.

Faire valoir votre droit à l’oubli

En Europe, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vous accorde un droit de déréférencement. Vous pouvez adresser une demande formelle à Google et aux autres moteurs de recherche afin qu’ils masquent les liens pointant vers des contenus sensibles à votre sujet. Rédigez une requête précise en listant chaque URL à déréférencer et en justifiant l’atteinte portée à votre vie privée ou à votre réputation. Google propose un formulaire dédié qui vous guidera dans cette démarche.

Mais attention, Google ne prévoit pas l’effacement par déréférencement sur son moteur de vos informations personnelles quand ces dernières sont associées à une activité professionnelle ou le nom de votre entreprise. Google n’acceptera de déréférencer vos informations que si elles concernent uniquement votre vie personnelle, sans aucune référence à votre activité professionnelle.

Par exemple, si vous êtes employé(e) dans une entreprise et que quelqu’un cite votre nom en évoquant par exemple une expérience d’achat dans cette entreprise, Google refusera de le déréférencer en arguant qu’il s’agit de votre activité professionnelle.

Le site Webcleaner explique la difficulté d’obtenir le droit à l’oubli Google, quand Google, juge et partie refuse de retirer les liens de résultats qui constituent sa richesse.

Quand faire appel à un expert comme Webcleaner ?

Pour ceux qui souhaitent déléguer ces démarches complexes ou gagner du temps, mais aussi pour ceux qui, même aidés d’un juriste, n’y sont pas arrivés, l’accompagnement d’une société spécialisée est la solution la plus efficace.

Webcleaner est une entreprise de confiance pour effacer vos traces numériques. Dès le premier entretien, il réalise avec vous un audit exhaustif de votre réputation en ligne ou e-réputation au travers d’un formulaire dynamique sur son site internet vous permettant de trouver et d’indiquer les contenus indésirables vous concernant. Il identifie avec vous toutes les occurrences de votre nom, sur les fiches Google My Business appelées aujourd’hui Google Business Profile. Sur les annuaires professionnels comme Verif.com, Pappers ou Lefigaro.fr. L’entreprise vous offre la suppression ou le déréférencement sur Google de vos informations personnelles, y compris sur des pages qui parlent de votre entreprise (comme votre nom, votre âge et vos coordonnées) sur ces plateformes, il soumet des demandes de retrait de vidéos et d’images sur YouTube ou sur tout autre site internet.

Webcleaner, comme le site Notoriété-Web garantit le résultat, grâce à une connaissance pointue non seulement du RGPD mais aussi des dispositions légales, car nous l’avons vu, le RGPD est limité aux publication illégitimes ou illégales, une prise en charge complète, au travers d’un service mené par son équipe, en collaboration d’un juriste partenaire.

C’est ce que vous ne pourrez effectuer par vous-même si vous souhaitez effacer votre page My Business, devenue Google Business Profile. Ou si vous souhaitez supprimer votre nom ou celui de votre entreprise sur des sites comme Manageo, Pappers, Verif, Societe.com ou Lefigaro.fr.

Et même si vous cherchez à supprimer des vidéos, parfois intimes, sur des sites comme Youtube ou autres sites à caractère pornographique. Dans ce cas, Webcleaner a une garantie de suppression après son intervention, de suppression de tout nouveau contenu vous concernant sur Internet.

Prévenir une nouvelle diffusion de vos données

Une fois vos contenus indésirables supprimés, il est crucial d’adopter des bonnes pratiques pour limiter votre exposition future. Comme de désactiver le partage de vos données sur les sites communautaires ou les réseaux sociaux, ne pas diffuser votre image ni celle de vos enfants sur internet et enfin, si vous ne pourrez pas par vous-même supprimer les fiches Google My Business et Maps de votre établissement, demander à l’INSEE la modification du statut de diffusion de vos données d’entreprise individuelle. Pour les entreprises personnes morales, il vous faudra faire appel à un avocat spécialiste du droit numérique ou à une agence spécialisée dans le droit de l’internet, qui ait des conditions d’obligation de résultat.