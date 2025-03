Conférence

Nos données nous appartiennent-elles encore? La virtualisation de nos activités masque l’importance des aspects matériels et territoriaux du numérique. Quelques entreprises centralisent les infrastructures et cherchent à nous imposer leurs outils, promettant innovation et performance en échange de nos données. Loin du web décentralisé et libre de ses débuts, avons-nous encore les moyens d’agir pour préserver notre souveraineté?