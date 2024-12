Conférence

Dans cette conférence, nous allons parler d’un sujet qui nous concerne tous : l’exploitation des multiples données produites en permanence dans le monde économique, technologique, et de la communication. On les appelle Big Data et elles proviennent des opinions et contenus partagés dans les réseaux sociaux, du pistage des internautes, de la géolocalisation, de l’utilisation du téléphone ou de la carte bancaire, des capteurs industriels, etc. Les Big Data sont caractérisées par trois « V » : le Volume énorme de ces données, leur Variété et leur Vitesse. Faut-il en avoir peur ? Que permettent d’en faire les nouvelles méthodes statistiques et les technologies informatiques de pointe ?

Avec Stéphane Tufféry.