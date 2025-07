Conférence

Cannes, 2 août 216 av. J.-C. Les légions romaines subissent un des plus graves revers militaires de leur histoire. Selon l’historien Tite-Live, 47 700 fantassins et cavaliers romains périrent parmi lesquels quelques 80 sénateurs. Cet épisode martial de la deuxième guerre punique consacra la réputation du vainqueur le général carthaginois Hannibal, celle d’avoir été un des plus grands tacticiens de l’Antiquité. Point d’orgue d’un stupéfiant blitzkieg, la bataille de Cannes s’inscrit dans un projet stratégique qui, s’il avait abouti, aurait rétabli pour un temps le rapport de force entre Rome et Carthage à l’avantage de la seconde et ce même si la suite des évènements en décida autrement. Cette conférence s’attache à démêler les ressorts diplomatiques et militaires des toutes premières années d’un conflit qui ébranla profondément les Romains.