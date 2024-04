Documentaire



Dans la quête de la santé et du bien-être, l’orthorexie émerge comme une préoccupation croissante. Cette tendance se caractérise par une obsession de consommer des aliments considérés comme sains, au point où cela peut devenir préjudiciable pour la santé. Cependant, derrière cette quête louable se cachent des dangers insoupçonnés.

L’orthorexie conduit souvent à une alimentation sélective et répétitive, où seuls certains aliments sont jugés acceptables. Cette restriction excessive peut entraîner des carences nutritionnelles, privant le corps de certains nutriments essentiels à son bon fonctionnement. Les conséquences peuvent être graves, allant de la fatigue chronique aux problèmes de digestion en passant par une fragilisation du système immunitaire.

Les spécialistes mettent en garde contre cette tendance à l’extrême, soulignant l’importance d’une alimentation équilibrée et variée. En effet, le plaisir de manger ne devrait pas être sacrifié sur l’autel de la santé. L’acte de se nourrir dépasse le simple besoin physiologique ; il est également lié au plaisir et à la convivialité.

Ainsi, il est tout à fait possible de concilier santé et gourmandise dans son assiette. Opter pour une alimentation diversifiée, riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines de qualité et graisses saines est essentiel. Cependant, cela ne signifie pas renoncer aux plaisirs gustatifs. Intégrer des aliments que l’on aime, même s’ils sont considérés comme moins « sains » de manière occasionnelle, permet de maintenir un équilibre psychologique et émotionnel autour de l’alimentation.