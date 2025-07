Documentaire

On le sait, la cuisine est un art. Elle l’est de plus en plus, et à tous les sens du terme. La mise en valeur esthétique des plats et des aliments est devenu un élément majeur. Faire du beau, avec du bon n’a jamais été autant au gout du jour. La preuve : le design culinaire est en plein essor, et du 29 octobre au 14 novembre se tient, à Paris, la deuxième édition du Festival International de la photographie culinaire (expos, ateliers, et même un concours photo ouvert aux amateurs, qui peuvent envoyer les clichés de leurs plus belles créations). Vous aussi, derrière vos fourneaux, vous êtes de plus en plus nombreux à laisser votre créativité s’exprimer !

Un documentaire de Peggy Mauger.