Le bureau d’études techniques CIS, basé à Paris et intervenant dans toute l’Île-de-France, accompagne les particuliers, les architectes, les promoteurs et les entreprises dans tous leurs projets nécessitant une expertise structurelle. De l’ouverture d’un mur porteur à la surélévation d’un bâtiment, en passant par la réparation après sinistre ou la conception d’un ouvrage neuf, BET CIS met à votre disposition une équipe d’ingénieurs spécialisés et rigoureux.

Vos projets, notre expertise

Ouverture de mur porteur

C’est l’un des projets les plus courants en rénovation intérieure. Que ce soit pour créer une pièce à vivre plus lumineuse ou ouvrir une cuisine sur le salon, l’ouverture d’un mur porteur nécessite une étude précise, des plans techniques, et souvent une validation en assemblée générale de copropriété. BET CIS réalise l’ensemble des documents nécessaires à la bonne exécution et au respect des normes de sécurité.

Ouverture de trémie

Créer une trémie pour l’installation d’un escalier ou d’un ascenseur implique une modification structurelle importante des planchers. Nos ingénieurs étudient la faisabilité du projet, dimensionnent les renforcements éventuels et accompagnent les travaux de manière sécurisée.

Reprise en sous-œuvre (RSO) par micropieux ou autres techniques

Lorsque la structure d’un bâtiment repose sur des fondations instables ou insuffisantes, des reprises en sous-œuvre sont indispensables. BET CIS réalise les études de sol nécessaires et conçoit des solutions adaptées (micropieux, longrines, semelles…) pour garantir la stabilité de l’ouvrage.

Surélévation

Augmenter la surface habitable par une surélévation (d’un étage ou plus) est un projet ambitieux nécessitant une étude complète de la structure existante. Nos équipes évaluent la capacité portante du bâtiment et conçoivent les renforcements structurels nécessaires.

Réparation structurelle

Dégâts des eaux, fissures, affaissements… Nos ingénieurs interviennent pour diagnostiquer, proposer des solutions de réparation adaptées, et suivre les travaux dans le respect des règles de l’art.

Rénovation et restructuration lourde

Nous vous accompagnons dans vos projets de transformation lourde : redistribution complète, modification de porteurs, extensions, etc. Chaque intervention est précédée d’une étude structurelle rigoureuse.

Construction neuve

Nous concevons la structure des bâtiments neufs en béton, bois ou métal, en lien avec les architectes et maîtres d’ouvrage, du stade de l’esquisse jusqu’à l’exécution du chantier.

Nos services en ingénierie structure

Études de structures

Nos ingénieurs dimensionnent les structures porteuses (béton, acier, bois, maçonnerie) selon les normes en vigueur (Eurocodes), en phase avant-projet, conception, et exécution.

Diagnostic structurel

Avant d’engager des travaux ou suite à un sinistre, un diagnostic structurel permet de comprendre les pathologies et d’évaluer la solidité des ouvrages existants.

Sondages structurels

BET CIS réalise différents types de sondages pour analyser la composition et la capacité des éléments porteurs, que ce soit de manière destructive ou non destructive (Ferroscan, radar, etc.).

Tests de capacité portante des planchers

Pour garantir la sécurité d’un changement d’usage ou d’une transformation intérieure, nos équipes testent la résistance réelle des planchers existants.

Études d’avant-projet structurel

Dès les premières esquisses architecturales, nous étudions la faisabilité structurelle et proposons des solutions adaptées aux contraintes du projet.

Études de conception : APS / APD / PRO / DCE

Nous intervenons à chaque phase du projet, depuis les études d’avant-projet jusqu’aux dossiers de consultation des entreprises, en intégrant les contraintes structurelles dans les matériaux choisis.

Études d’exécution

En phase chantier, nous produisons les plans d’exécution détaillés nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages, en coordination avec les entreprises de travaux.

BET structures suite à sinistre ou désordre

Nous sommes régulièrement missionnés après sinistres (fissures, affaissements, tassements différentiels…) pour analyser les causes et concevoir les renforcements nécessaires.

Une approche fondée sur la rigueur et la proximité

Chez BET CIS, nous plaçons la technicienité, la réactivité et la rigueur au cœur de notre démarche. Chaque projet est pris en charge avec sérieux et professionnalisme, qu’il s’agisse d’un appartement parisien, d’un immeuble haussmannien, d’une maison individuelle ou d’un bâtiment tertiaire.

Notre engagement : vous apporter des solutions fiables, chiffrées, sécurisées, tout en assurant une communication claire avec les différents interlocuteurs du projet (maîtres d’œuvre, entreprises, syndics…).