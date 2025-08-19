Documentaire

Devenir propriétaire : un rêve partagé par des millions de Français. Pour le réaliser, beaucoup se lancent dans la construction ou la rénovation de leur futur logement, prêts à investir toutes leurs économies ou à s’endetter sur de longues années. Mais derrière ce projet de vie se cachent parfois de terribles désillusions : chantiers abandonnés, promoteurs en faillite, malfaçons ou escroqueries en tout genre.

Chaque année, des artisans peu scrupuleux ou incompétents plongent des familles entières dans la détresse. Et lorsque le promoteur dépose le bilan, la question se pose : quels recours restent possibles pour faire valoir ses droits et obtenir réparation ?