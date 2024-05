Documentaire



Après la cuisine, c’est au tour de la sdb de faire salon. Fini les espaces confinés au fond de la maison ou de l’appartement, aujourd’hui on ouvre, on décloisonne, on décore et on met en scène cet endroit intime dans lequel vous êtes 40% à avouer aimer passer du temps. De lieu hygiénique, la sdb devient pièce à vivre et s’ouvre sur la chambre, plus rarement sur le salon, ce qui permet au passage de gagner des m2. Un documentaire d’Olivier Delarue.