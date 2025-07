Documentaire

Terminée l’époque des radiateurs encombrants et disgracieux qui gâchent la décoration de nos pièces ! Aujourd’hui, les radiateurs se font de plus en plus discrets. Ils deviennent des objets de décoration et certains sont même de véritables oeuvres d’art ! De plus, grâce à de nouvelles technologies, les nouveaux radiateurs chauffent mieux, n’assèchent pas l’air et nous font même faire des économies d’énergies !