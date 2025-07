Documentaire

Printemps, c’est le bon moment pour aménager son jardin. Depuis quelques années, c’est devenu une véritable pièce à vivre, le prolongement de la maison. 60% des Français ont un jardin ou une terrasse. Pour lesquels ils dépensent en moyenne 200 euros/an Et pour meubler cet espace, ils ont l’embarras du choix. Des magasins spécialisés aux grandes enseignes, tout le monde s’y met. Et redoublent de créativité. Pendant longtemps le bois et le fer forgé ont tenu le haut du pavé, mais depuis peu c’est le boom des nouvelles matières: de la résine tressée, du rotin, du métal et des textiles imperméables, et de la couleur. Par type de produits achetés, les chaises et fauteuils arrivent en tête avec 43% des ventes de meubles de jardin, puis viennent les tables, les relax de jardin, enfin les bancs…

Un documentaire d’Auriane Baudin.