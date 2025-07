Documentaire

Neptune victorieux, Ulysse face aux sirènes, Virgile guidé par les muses… Le musée du Bardo abrite la plus vaste collection de mosaïques romaines au monde : plus de 5000 m² d’images de pierre, véritables photographies minérales, témoins précieux de l’« Africa romana ».

Installé dans le somptueux palais des Beys de Tunis, repensé et agrandi après la révolution de 2011, le Bardo est devenu un livre ouvert sur la riche et complexe histoire de la Tunisie.

Ses salles majestueuses déroulent trois mille ans de métissage culturel — des Numides aux Arabes, en passant par les Puniques et les Romains.

Statues, bronzes, céramiques, stucs et mosaïques racontent la place centrale qu’a longtemps occupée la Tunisie au cœur de la Méditerranée. Le film Le Bardo, la mémoire retrouvée nous propose une déambulation sensible parmi ces chefs-d’œuvre, révélant les multiples influences, croyances et esthétiques qui composent l’âme artistique d’un pays à l’identité plurielle.