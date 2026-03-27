Rencontre avec le sculpteur Patrick Berthaud qui nous ouvre les portes de son atelier.
Le sculpteur Stephan Balkenhol est une star de la scène artistique allemande. Pourtant, l’artiste a su garder les pieds...
Des dunes de sables andalouses aux glaces éternelles de la Jungfrau, ce reportage suit le cheminement de deux sculpteurs...
La collection de porcelaine du musée du Louvre – composée essentiellement de porcelaine française s’est formée un peu par...
Churchill et de Gaulle ont été deux acteurs de l’histoire contemporaine si marquants que leur souvenir demeure encore très...
Le destin de Camille Claudel ne se résume pas à une simple biographie d’artiste tourmentée ; il s’inscrit comme...
Ma vie d’artiste a rejoint le sculpteur Jean-Marc de Pas dans l’atelier de Bois-Guilbert pour suivre toutes les étapes...
Jo Fontaine, il aurait voulu être paysan comme son père, sur les terres familiales de Soral, mais la vie...
Sculptrice incontournable de la scène française, Anita Molinero convoque et transforme les résidus de la société industrielle : mousses,...
Chaque année, ceux que l’on a surnommés les sculpteurs de montagnes créent un nouveau paysage dans les hauteurs de...
Ce documentaire a été tourné à l’occasion de l’exposition de Pierre Zanzucchi à l’espace d’art contemporain des anciennes écuries...
Christelle Perrier, ancienne professeur de céramique, est tombée sous le charme de la délicate porcelaine d’Arras. Après s’être formée...
La céramique suscite de plus en plus l’intérêt du public. La conférence présentera la diversité des démarches, des formes...
Apprendre la poterie chez soi est une aventure artistique fascinante, à la fois apaisante et enrichissante. Que l’on cherche...
Personne n’y avait pensé, lui a eu l’idée. Personne n’aurait osé le faire, lui l’a fait. Lui c’est Jason...
Christian Courvoisier est céramiste. Pour plaisanter, on lui demandait parfois s’il modelait des nains de jardin. Trente ans plus...
Pablo Picasso, le maître du cubisme, excellait également dans l’art du feu. De 1947 à 1973, il a nourri...
Christian Coiffier, éco-anthropologue spécialiste des archipels océaniens, nous parlera de l’importance de l’identification de l’essence du bois. Catherine Lavier,...
Fabuleux alchimiste, le plasticien américain Robert Rauschenberg fut le premier à intégrer des déchets à ses œuvres. À l’occasion...
Sculpteur, souffleur, amuseur de sucre. C’est ainsi que Grégoire Goël se présente. Ce virtuose façonne des créatures colorées et...
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