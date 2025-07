Documentaire

Avant les routes en Nouvelle-Calédonie, tout s’organisait par la mer. Du transport de passagers au transport de marchandises. Sur des bateaux construits à même la baie de la Moselle en suivant un savoir-faire anglo-saxon. Le petit cabotage était très pratiqué et offrait aux habitants la possibilité de travailler comme capitaine ou moussaillon. La société du tour de côtes est fondée en parallèle au petit cabotage privé, subventionnée, elle permettait de ravitailler et transporter les habitants de la côte ouest et est, ainsi que des Loyalty à l’époque. C’était une grande animation, à chaque coup de canon annonçant son arrivée, la foule se précipitait sur la plage. Mais la vie en mer n’était pas toujours très réglementée et nombreux sont les drames qui sont survenus. C’est après la Seconde Guerre Mondiale que le cabotage s’est modernisé et des moteurs se sont ajoutés aux voiles.