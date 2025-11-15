7 Décembre 1941. « Tora Tora Tora » c’est le mot convenu que le capitaine de frégate Mitsuu Fuchida, responsable de la première vague d’attaque envoie à l’état-major pour annoncer que la surprise de l’ennemi a été complète. les grands cuirassés sont touchés: l’Arizona a sauté, l’Oklahoma a chaviré , le California a sombré. Les porte-avions, cibles premières des escadrilles, ne sont pas concernés par l’attaque car absents de Pearl Harbor. L’incroyable raid de la marine impériale et des escadrilles embarquées japonaises, si minutieusement préparé a surtout eu pour effet de décider le président Roosevelt à passer outre la volonté de neutralité d’une majorité d’américains et à entraîner son pays dans le plus grand conflit du 20ème siècle.
Genre : Seconde Guerre mondiale
Documentaire VF