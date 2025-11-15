Ressources Dans la même catégorie

Podcast Rithy Panh dans l’enfer khmer rouge En 1975, les Khmers rouges prennent Phnom Penh. Le jeune Rithy Panh, 13 ans, voit sa vie basculer :...

Podcast La crise des missiles : apogée de la guerre froide ? Entre le 16 et le 29 octobre 1962, la crise des missiles de Cuba, entre les États-Unis et l’Union...

Documentaire La bataille d’El Alamein (2/2) La seconde bataille d’El-Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se...

Article Alcatraz : de prison infernale à destination touristique prisée L’île d’Alcatraz, surnommée « The Rock », a longtemps fasciné le monde entier par son histoire à la fois...

Documentaire La bataille d’El Alamein (1/2) La seconde bataille d’El-Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se...

Podcast Comprendre Gilles Deleuze en 3 minutes On l’appelle le concepteur de concepts, le philosophe du désir ou encore le théoricien du devenir. Lui, c’est Gilles...

Documentaire Nucléaire, histoires secrètes 2/5 : Haute Trahison Au cours de cet épisode, nous allons au coeur de la crise des missiles à Cuba. Elle a connu...

Podcast Qui était Albert Londres ? Albert Londres était l’un des pionniers du journalisme d’investigation en France, né en 1884 à Vichy et mort en...

Documentaire Ils ne savaient pas, les français et la Shoah sous l’occupation #1 Ce film s’interroge sur la connaissance, en France, du sort réservé aux juifs déportés du territoire national à commencé...

Documentaire Amour et transgression sous l’occupation Pendant l’Occupation, les relations intimes, quelques qu’elles soient, prennent une dimension particulière, où le danger et la proximité de...

Documentaire Les traqueurs de nazis – Erich Priebke Officier de haut rang en poste à Rome, Erich Priebke joua un rôle majeur dans le massacre des Fosses...

Documentaire Success Story : Rombouts, la passion du café Aujourd’hui, l’entreprise Rombouts occupe une place prépondérante sur le marché du café en Belgique. Près d’un restaurant sur deux...

Documentaire La Bataille de la forêt de Hürtgen En septembre 1944, les Américains parviennent à ouvrir un nouveau front pour repousser l’ennemi allemand après le débarquement de...

Documentaire Okinawa, les tunnels de l’enfer La bataille d’Okinawa, dernier assaut maritime de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, a fait plus de morts...

Documentaire La formidable aventure de l’escadrille Normandie- Niemen Pour la première fois en France, des documents secrets des archives soviétiques! Le groupe de chasse « Normandie- Niemen » ,...

Documentaire Egypte, ils ont tué le président Sadate Il est 13h01 au Caire quand plusieurs hommes tirent à l’arme automatique sur le président égyptien Anouar el-Sadate lors...

Conférence L’épopée de la pile atomique ZOE, premier réacteur nucléaire français Michaël Mangeon, vulgarisateur, enseignant et chercheur, raconte l’épopée de la pile atomique ZOE, le premier réacteur nucléaire français. Depuis...