Conférence

1778, Charles-Marie Bonaparte est reçu en audience par Louis XVI. Il profite de cette visite pour amener sur le continent ses deux fils, Napoléon et Joseph. Vingt-six ans plus tard, Napoléon est sacré empereur et le nom des Bonaparte devint celui d’un clan qui laissa son empreinte sur l’histoire du XIXe siècle. Comment s’est imposée aux plus grandes puissances européennes cette famille de notables corses ? Pouvons-nous parler de saga des Bonaparte ?