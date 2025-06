Documentaire

Architectes et piliers de la dictature iranienne, les « gardiens de la révolution » ont réussi à accaparer tous les pouvoirs. Tandis que les bombardements israéliens du 13 juin ont précipité l’ouverture d’un front de guerre entre Téhéran et Tel-Aviv, ce documentaire révèle la puissance d’une organisation tentaculaire qui tient le destin de l’Iran entre ses mains.

En 1979, des manifestations renversent le régime du Shah d’Iran, souverain à la fois modernisateur et autocratique. L’ayatollah Khomeyni, 76 ans, exilé en France, s’empare du pouvoir et crée une milice chargée de traquer les ennemis de la révolution islamique, actant, déjà, la bascule autoritaire et rigoriste du nouveau pouvoir. Ses « gardiens de la révolution » (pasdaran) sont envoyés sur le front lors de la guerre contre l’Irak (1980-1988) et deviennent un rouage essentiel de l’État. Bientôt, ils développent dans le plus grand secret un programme destiné à acquérir la bombe nucléaire. Au fil des décennies, les pasdaran mettent la main sur l’économie du pays, développent leur propre service de renseignement, gagnent des élections locales et nationales, dont la présidentielle de 2005. Fidèles à leur doctrine de réprimer toute forme de contestation, ils misent également sur une redoutable diplomatie des otages. Les destins tragiques de Rouhollah Zam, dissident politique arrêté et exécuté en décembre 2020, et de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, citoyenne irano-britannique emprisonnée pour espionnage entre 2016 et 2022, illustrent leurs méthodes.

Derrière l’uniforme et les parades

Nés dans le chaos postrévolutionnaire, encensés pour leur bravoure sur le front irakien, architectes du programme nucléaire et de la politique régionale iranienne, les « gardiens de la révolution » ont très vite su se rendre indispensables et s’arroger les clefs du pays. Réprimant toute contestation dans le sang, ils cultivent l’art de la dissuasion et de la manipulation auprès de leurs ennemis occidentaux. Ce documentaire en deux parties retrace l’ascension des pasdaran à travers les témoignages de certains partisans de la première heure, complétés par des archives et des vidéos de propagande éclairant les méthodes radicales de l’organisation. On y découvre la réalité derrière les uniformes, par l’analyse de l’empire économique méthodiquement construit, fondamental dans leur quête du pouvoir. Le récit historique se transforme alors en enquête, notamment sur les techniques de contournement des sanctions occidentales, permettant d’appréhender sous un jour nouveau – et via un regard critique – les grandes décisions prises par les chancelleries européennes et américaines. Les deux épisodes offrent également un éclairage humain avec, en fil rouge, les récits des proches de deux victimes emblématiques des « gardiens de la révolution » : le mari de l’otage Nazanin Zaghari-Ratcliffe, engagé dans un long combat pour sa libération, et la fille du dissident Rouhollah Zam, exécuté par le régime.

Documentaire de Julie Lerat (France, 2023, 52mn)

Documentaire disponible jusqu’au 27/01/2026