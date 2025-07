Conférence

Après 84 jours 17 heures 7 minutes et 50 secondes, Armel Tripon a bouclé, lundi 1er février 2021, son premier Vendée Globe, la mythique course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance.

Comment se prépare t-on à affronter les imprévus ? Avant, pendant et après la course ? Comment y faire face ? Avec quels moyens ? Quelles ressources aller chercher quand la casse se produit, qu’il faut réparer et qu’on voit les concurrents s’échapper ? Comment résister dans des environnements hostiles, garder son cap, son sang froid ? C’est le récit inédit de son aventure et cette part d’inattendu que nous livre Armel Tripon en préambule de la Nuit blanche des chercheurs 2021.