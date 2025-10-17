Le 16 juillet 1978, Michel Pollentier signe un double coup de maître sur les pentes prestigieuses de l’Alpe-d’Huez : vainqueur de l’étape, le Belge endosse également le maillot jaune. Il ne le portera jamais. Quelques heures plus tard, démasqué, honteux et ridicule, Pollentier était exclu du Tour de France comme un malpropre.