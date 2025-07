Ressources Dans la même catégorie

Conférence Innover en intégrant les soins aux maladies infectieuses et chroniques en Afrique- Face à une double charge de morbidité, l’Afrique est confrontée à un défi sanitaire majeur : lutter simultanément contre...

Documentaire Le virus mangeur de chair Lorsqu’un germe imprévisible terrifie le Texas, le CDC et les responsables de la santé alertent tous les États et...

Conférence Lipides et cholestérol Les lipides sont des composés organiques essentiels à l’organisme, jouant un rôle fondamental dans de nombreuses fonctions biologiques. Parmi...

Documentaire Nanocorps : agir au cœur des neurones Alzheimer Vous connaissez les anticorps… mais connaissez-vous les nanocorps ? Des scientifiques de Lille ont développé des de petites molécules...

Conférence Peut-on changer les comportements alimentaires ? Les données épidémiologiques indiquent un lien indéniable entre le style de vie, dont le régime alimentaire, et la santé....

Podcast Aphantasia : sans image tu penseras Il était une fois, un prince bleu qui vivait dans un château… bleu. Depuis le haut de sa tour,...

Podcast Déprescription des médicaments: mode d’emploi “Les antibiotiques, c’est pas automatique”… et si les médicaments ne l’étaient pas non plus ? Contre les prescriptions à...

Conférence La science face à la COVID-19 : retour sur une année de lutte La COVID-19, inconnue début 2020, est désormais dans tous les esprits. Elle a imposé ses règles et modifié nos...

Conférence Histoire des Neurosciences : entre ruptures et continuité C’est ce que démontreront un neurochirurgien en nous contant l’histoire de la neurochirurgie, une pharmacienne qui évoquera quelques patients...

Conférence Relation cœur et cerveau : victime et coupable ! La relation entre le cœur et le cerveau est une danse subtile où se mêlent émotions, raison, et physiologie....

Documentaire La vie grâce aux robots \r

Les progrès de la technologie et de la robotique permettent de compenser pas mal de handicaps, jusqu’à parfois faire...

Podcast Mort cellulaire : un mal nécessaire Elles sont 6 millions à mourir en nous chaque minute, 10 milliards chaque jour. Les cellules qui composent notre...

Conférence Amputé mais toujours présent, le membre fantôme Sauf difficulté particulière, douleur, gêne ou fatigue, notre corps est comme transparent et silencieux. Tout se passe comme si...

Documentaire Autisme génétique : les origines Pendant très longtemps, on a considéré que l’autisme était d’origine psychologique. Désormais on sait que des facteurs biologiques et...

Documentaire Voyage dans l’espace-temps – Peut-on pirater le cerveau ? Notre cerveau est un ordinateur biologique, gardien de nos vies, nos mémoires et nos aspirations ; pourra-t-on un jour...

Documentaire Incroyables Bébés ! Comment les bébés communiquent-ils ? À quoi ressemble le monde vu par les yeux d’un nourrisson ? Et pourquoi...

Documentaire Les neurosciences éducatives Les découvertes sur le fonctionnement du cerveau, ou neurosciences, ont été sans précédent ces dernières décennies. Ainsi, il est...

Documentaire Accidents vasculaires cérébraux, les bons réflexes Avec 150.000 nouveaux cas et 60.000 décès par an, les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) constituent la troisième cause de...