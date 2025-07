Documentaire

Un hôpital de Walkerton en Ontario est envahi de patients qui présentent tous les mêmes symptômes alarmants. Ils souffrent de fièvre, de nausées et de problèmes gastro-intestinaux. Les experts du ministère de la santé publique croient que la source de la contamination est l’eau mais les responsables du traitement des eaux ripostent que ce n’est pas le cas. Le lendemain, 20 nouveaux patients sont admis à l’hôpital. On découvre alors que l’eau de Walkerton est contaminée à la bactérie E. coli. La population est mise en état d’alerte. On distribue de l’eau embouteillée aux résidents. Pour endiguer l’épidémie, les analystes doivent en trouver la source. Avant que l’épidémie ne soit stoppée, 4 adultes et un nourrisson auront perdu la vie.

Un reportage de Stuart Taylor, Bertrand Morin.