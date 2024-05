Poissons et produit de la mer : un cocktail de santé

Article

L’incorporation de produits de la mer dans notre régime alimentaire, un élément central de l’alimentation méditerranéenne, notamment le régime crétois, est bénéfique pour notre santé. Ces produits contribuent à réduire le taux de cholestérol LDL, souvent considéré comme le « mauvais » cholestérol, tout en participant à l’équilibre de notre alimentation.

En particulier, les poissons sont une excellente source d’acides gras Oméga-3, des nutriments essentiels connus pour leurs bienfaits sur notre système cardiovasculaire. Ces acides gras peuvent aider à réduire l’inflammation, à prévenir la formation de caillots sanguins et à maintenir le rythme cardiaque régulier, contribuant ainsi à la santé globale de notre cœur.

En intégrant une grande variété de produits de la mer dans notre alimentation, nous fournirons à notre organisme des apports importants en calcium, vitamine B12, vitamine D et iode. Ces nutriments jouent un rôle clé dans le maintien de la santé de nos os, la production de globules rouges, la régulation du système immunitaire et la fonction thyroïdienne, respectivement. Cependant, pour profiter pleinement de ces avantages, il est crucial de savoir sélectionner et préparer correctement ces produits de la mer.

La saisonnalité des poissons : pour une consommation respectueuse de la biodiversité

Par ailleurs, il est tout aussi important de prendre en compte la saisonnalité des poissons pour une consommation plus respectueuse de la biodiversité marine. Comme pour les fruits et les légumes, les poissons ont également des saisons de disponibilité variées au fil de l’année. Certains poissons, comme le hareng, peuvent être pêchés en grande quantité toute l’année, tandis que d’autres sont moins accessibles à certaines périodes de l’année.

En favorisant la consommation de poissons en saison, nous contribuons non seulement à préserver la biodiversité marine, souvent mise en danger par les pratiques de pêche et de consommation intensives, mais aussi à garantir la qualité gustative de ces produits. En effet, consommer des poissons hors saison peut entraîner une consommation de poissons au moment où ils sont le plus vulnérables, comme lors de leur reproduction, leur ponte ou leur croissance.

Avant de vous rendre à votre marché préféré, assurez-vous de vous référer à un guide de saisonnalité. Ce dernier vous aidera à éviter de consommer des poissons pendant les périodes où ils sont le plus fragilisés, tout en vous garantissant de profiter d’un produit d’une qualité gustative optimale. De plus, avec l’arrivée de l’été, c’est le moment idéal pour déguster du crabe, de la sardine et des grosses crevettes roses. C’est le moment de sortir le barbecue !

La fraîcheur des produits de la mer : un aspect à ne pas négliger !

Cependant, une fois devant l’étalage du poissonnier, comment juger de la qualité des produits de la mer qui s’offrent à vous ? Il est essentiel de ne pas négliger la fraîcheur des produits. L’œil d’un poisson frais sera clair, brillant et saillant, avec une pupille bien dilatée. Ses branchies doivent être d’un rouge clair ou rosé, humides et brillantes, et en aucun cas visqueuses ou tachetées. Sa chair doit être ferme, son corps brillant et légèrement visqueux.

Cuisinez en papillotes !

Enfin, pour une recette à base de poisson à la fois saine et délicieuse, la cuisson en papillotes est une option à envisager. Cette technique de cuisson étouffée permet de conserver les vitamines et les saveurs du poisson et des légumes, sans l’ajout de matières grasses.

Le flétan, en particulier, avec sa chair très blanche et délicieusement tendre, a un goût raffiné, à la fois délicat et prononcé, qui s’accorde parfaitement avec le poireau, la carotte et l’huile d’olive.