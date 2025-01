Documentaire

Chaque année en France, plus de 3500 personnes sont tuées sur les routes. Chaque année, on compte aussi près de 4000 blessés graves, dont certains garderont à vie des séquelles. Des survivants qui se battent durant des mois, parfois des années, pour tenter de retrouver l’usage de leur corps… Amandine, Thomas et Gilbert font partie de ces victimes. Leur vie a basculé un jour sur une route. Nous les avons suivis au centre de rééducation René Sabran à Hyères. Entre espoir, doutes et ténacité, récit d’un combat quotidien pour se reconstruire. Un documentaire de Nathalie Ramirez – Virginie Danger – Lise Rajot – Frédéric Rogliano – Christian Herregods – Philippe Hervé.