Documentaire

L’île de Pemba, au large des côtes de Tanzanie, est connue pour être le premier centre mondial de la culture du giroflier. Mais ses fonds sous-marins abritent aussi l’un des écosystèmes les plus riches de la planète, et l’un des plus rares. A quarante mètres de profondeur, l’impression est celle de découvrir des espaces vierges. Dans l’eau bleue et chaude, les grands massifs coralliens déploient une variété de formes et de couleurs étonnantes. Ils ressemblent à de grands bouquets de fleurs à tentacules. Ce sont des organismes vivants, qui accueillent de nombreuses autres espèces, des algues, des vers, des crustacés, des poissons, des étoiles de mer, …