Conférence

Des arbres jalonnent notre vie comme d’autres jalonnent des routes et des chemins; d’aucuns diront qu’ils maintiennent le monde en équilibre. L’arbre est l’un des éléments les plus forts de notre terre : il permet de maintenir les sols et de transformer l’air vicié en un air respirable, il accueille des oiseaux, des insectes et des petits mammifères, il donne de la couleur, de la fraîcheur, du bien-être et il fait même tomber la pluie… !

Alain Baraton, en nous présentant leurs pouvoirs, va nous rappeler à quel point les arbres sont importants.