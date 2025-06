Documentaire

Plongez au cœur de l’Inde du Sud, là où la ferveur des temples rencontre l’héritage colonial, où les fêtes sacrées illuminent les villes, et où les traditions millénaires rythment la vie quotidienne. Ce voyage débute au Tamil Nadu, berceau d’une culture ancestrale façonnée par la spiritualité hindoue, la colonisation européenne et les idéaux utopistes d’Auroville.À Pondichéry, ancienne cité française, les ruelles racontent l’histoire d’un métissage unique entre Orient et Occident. Plus loin, les temples de Thiruvannamalai vibrent au rythme des processions dédiées à Shiva. Dans les campagnes, les potiers, danseurs et bâtisseurs perpétuent des savoir-faire rares. Le documentaire nous entraîne aussi à Trichy et dans les palais oubliés des Natukotai Shétiar. Une exploration sensible et profonde, entre cérémonies sacrées, architectures majestueuses, et paysages empreints de beauté et de silence.

Un film de Eric Bacos

Droits réservés Ampersand