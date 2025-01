Documentaire

Gérald Ariano vous propose une escapade dans le Cotentin, un territoire entre terre et mer qui ne cesse de surprendre.

Première étape : le jardin de Vauville

Situé à quelques pas de la Manche, ce jardin botanique exotique est une véritable curiosité en Normandie. Imaginez un espace où palmiers, eucalyptus et autres plantes venues des quatre coins du monde côtoient des espèces locales. Ce havre de paix offre aussi des vues imprenables sur la côte, mêlant nature sauvage et atmosphère apaisante. Une immersion qui fait oublier que vous êtes en plein cœur de la Normandie.

Deuxième étape : les Marais du Cotentin et du Bessin

Pour profiter des belles couleurs de l’automne, Gérald part à la découverte des Marais du Cotentin et du Bessin, accompagné des lesbateliersdesmarais. Cette balade en barque traditionnelle, au fil de canaux et de paysages préservés, est une invitation à ralentir et à se reconnecter avec la nature. Ici, chaque détour révèle une faune discrète et des reflets dorés qui captent la lumière d’une saison à part.

Une aventure à vivre en famille

Que vous soyez amateur de jardins, passionné de nature, ou tout simplement en quête d’évasion, ce programme est idéal. Le dépaysement, les couleurs et la sérénité de ces lieux en font une expérience qui séduira petits et grands.

Alors, laissez-vous tenter par cette parenthèse enchantée dans le Cotentin, un territoire qui prouve qu’il n’a rien à envier aux destinations lointaines.