Conférence

Le littoral de la Picardie depuis l’embouchure de la Bresle à la Baie d’Authie avec en son centre la Baie de Somme et son arrière pays, s’il est moins connu que son voisin normand, n’en n’est pas moins digne d’intérêt. La basse vallée de Somme est une vaste zone de marais reconnue dans les conventions internationales pour la préservation des zones humides. Elle abrite de nombreuses espèces animales et végétales protégées.

La Baie de Somme, son débouché sur la mer, offre le spectacle d’un paysage infini dont on ne sait s’il s’agit du ciel, de la mer ou du sable et dont les éléments se mêlent donnant lieu à d’impressionnantes combinaisons de formes, de lumière et de couleurs, comme les a si bien décrites Colette. A ces richesses naturelles s’ajoute un patrimoine architectural constitué, notamment, par des exemples, que l’on peut qualifier d’exceptionnels, du gothique flamboyant dont la fameuse Abbaye de Saint Riquier. Vous découvrirez ou redécouvrirez ces sites qui ont su attirer peintres et écrivains à la recherche de nouvelles impressions.

Animée par Patrick Faucheur.