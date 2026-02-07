Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=07Etm57iDug

Dans les monts Zagros, au sud-ouest de l’Iran, un instituteur accompagne une famille de bergers nomades bakhtiaris dans leur transhumance de printemps. Pendant trois semaines, il marche à leurs côtés et, le soir venu, fait la classe aux enfants. Sa mission : leur transmettre une éducation élémentaire, indispensable pour trouver un travail en ville où ils espèrent s’installer.

Au terme du périple – véritable course contre le froid et le vent, alternant passages étroits, arêtes escarpées, précipices, cols enneigés – les nomades atteignent le campement d’été et l’instituteur organise les examens. Cette année, la transhumance a une saveur particulière pour cette famille : c’est la dernière fois qu’elle fait la route à pied, rompant ainsi avec une tradition millénaire.

Témoin d’un mode de vie condamné à disparaître, ce film pose un regard intime et poétique sur ce peuple méconnu. Au fil des confidences, il capture la splendeur des montagnes et l’espoir apporté par la sédentarisation, dont rêvent de nombreux enfants.

Documentaire : Nomades d’Iran : Sur la Route du Savoir (2019)

Un documentaire de Louis Meunier

