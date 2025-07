Article

En juillet, la saison estivale bat son plein et les étals des marchés se parent de couleurs vives et de saveurs enchanteresses. C’est le moment idéal pour profiter de la richesse des fruits et légumes de saison qui apportent fraîcheur et bienfaits nutritionnels à nos assiettes.

Commençons par les fruits, véritables stars de l’été. Les abricots sont à l’honneur en juillet, avec leur chair douce et sucrée. Riches en vitamines A et C, ils se dégustent aussi bien crus que cuits. Les pêches et nectarines, juteuses et parfumées, sont également incontournables. Elles se savourent nature ou en desserts rafraîchissants.

En parlant de fraîcheur, les pastèques et melons sont parfaits pour se désaltérer lors des chaudes journées d’été. Leurs teneurs élevées en eau et en vitamines en font des alliés hydratants par excellence.

Côté petits fruits, les framboises et myrtilles apportent une touche de gourmandise et sont excellentes pour la santé grâce à leurs antioxydants. Les cerises, rouges et croquantes, font également partie des plaisirs de juillet. Elles se dégustent fraiches ou en clafoutis pour combler les amateurs de douceurs fruitées.

Passons maintenant aux légumes qui embellissent nos plats d’été. Les tomates, en pleine saison, se déclinent en de nombreuses variétés, chacune avec sa saveur unique. Elles sont essentielles dans les salades estivales ou pour réaliser de savoureuses sauces maison. Les courgettes, tendres et délicates, se prêtent à de multiples préparations, qu’elles soient grillées, farcies ou en ratatouille.

Les poivrons, avec leurs couleurs éclatantes, ajoutent du croquant et une touche sucrée à vos plats. Ils sont parfaits pour les brochettes ou les salades méditerranéennes. Les aubergines, quant à elles, se marient parfaitement aux plats mijotés ou grillés, apportant onctuosité et goût raffiné.

Enfin, n’oublions pas les haricots verts, frais et croquants, qui accompagnent merveilleusement viandes et poissons. Les concombres, riches en eau, sont idéaux pour les salades rafraîchissantes ou les gaspachos.

Profitez de ce mois de juillet pour découvrir et savourer ces fruits et légumes à leur apogée. Non seulement ils apportent de la couleur et du goût à vos repas, mais ils vous offrent aussi une mine de nutriments essentiels pour rester en pleine forme tout l’été.