Conférence

À l’époque des mousquetaires, soit principalement aux XVIIe et XVIIIe siècles, la guerre de siège atteint un degré de sophistication inédit, devenant presque une science codifiée. L’archéologie de ce type de conflit révèle non seulement les vestiges matériels des batailles, mais aussi les mentalités, les stratégies et les technologies militaires qui ont marqué l’Europe moderne. Le siège n’était plus une épreuve de force brutale, mais une opération méthodique où la patience, l’ingénierie et la logistique prenaient le pas sur l’héroïsme frontal.