Conférence

Le coup de foudre n’existe pas. L’amour éternel non plus. L’amour n’est ni durable, ni exclusif, ni inconditionnel. Vous pouvez éprouver de l’amour avec toutes les personnes qui vous entourent, l’amour est une émotion passagère de quelques secondes et il y a des conditions préalables au sentiment d’amour. Et la bonne nouvelle c’est que vous pouvez vous entraîner à aimer plus et mieux ! Découvrez comment grâce à Marine Duvouldy…