Comment réagit-on face à une rupture amoureuse ? Et comment les artistes les intègrent-ils dans leur art ? La fin d’une idylle est souvent associée à de douloureux bouleversements. Mais elle peut aussi être une formidable source d’inspiration et d’énergie. Explications dans “Twist“ avec la chanteuse Katie Gregson-MacLeod, l’artiste visuel Bachir Tayachi et l’écrivaine Elke Schmitter.

La fin d’une histoire d’amour est une expérience bouleversante. Le chagrin qui y est associé a souvent un effet paralysant, mais peut aussi libérer une force insoupçonnée. Quels sont les effets d’un chagrin d’amour sur notre psyché, et comment les artistes et créatifs les transcendent-ils dans leurs œuvres ?

Katie Gregson-MacLeod se décrit comme une “avocate des émotions profondes“. En 2022, la chanteuse et compositrice écossaise a connu un succès viral sur TikTok avec la chanson “complex“, qui a bouleversé sa vie. Son dernier single “Teenage Love“ s’inscrit dans la même veine.

Selon Elke Schmitter, l’intensité des émotions suscitées par l’amour n’est pas une question d’âge. Pour preuve, elle décrit tout ce qu’elle sait des sentiments amoureux dans son roman “Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch“ (non traduit en français). Selon elle, si nous pouvions choisir l’élue·e de notre cœur, il n’y aurait pas de chagrin d’amour.

Au Museum of Broken Relationships de Zagreb, les peines de cœur sont transformées en œuvres d’art : robe de mariée, hache… tous les objets exposés proviennent de personnes au cœur brisé originaires du monde entier. “Twist“ s’entretient avec ses cofondateurs Olinka Vištica et Dražen Grubišić, qui avaient vécu ensemble il y a quelques années.

Quel est l’effet du temps sur une relation amoureuse ? Pour leur documentaire “Wie die Liebe geht“, Antje Kruska et Judith Keil ont suivi quatre couples durant sept ans. Lors d’un échange avec les réalisatrices, une question s’impose : le temps guérit-il vraiment toutes les blessures ?

Pour Bachir Tayachi, l’art a été salvateur : la rupture avec son compagnon l’a poussé à plonger au plus profond de lui-même et à se redécouvrir. En 2024, l’artiste visuel tunisien a transcendé son chagrin en art dans son projet “In My Room“.

Magazine (Allemagne, 2025, 30mn)

Disponible jusqu’au 02/03/2026