Conférence

Droit et peuples indigènes. Mémoires, justice réparatrice et procès du génocide indigène en Argentine. En 2022, le premier procès oral pour le droit à la vérité sur le massacre perpétré par l’État argentin en 1924 contre les communautés Qom et Mocoi à Napalpí s’est achevé. Ce procès novateur a été mené par les communautés actuelles des peuples massacrés, en s’inspirant des constructions juridiques développées en Argentine concernant les crimes de la dernière dictature civile et militaire (1976-1983), lorsque les tribunaux ont refusé de déclarer inconstitutionnelles les lois sur l’impunité. Le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones considère que cette récente expérience argentine offre un modèle d’intérêt pour la communauté internationale afin que les tribunaux de chaque pays n’ignorent pas les demandes des peuples autochtones pour la reconnaissance de la responsabilité des États dans les attaques génocidaires. Lors de cette conférence, Guillermo Munné abordera également les liens entre les mémoires collectives, les identités, la légalité et l’État du point de vue du Sud global avec des outils théoriques appropriés ; nécessaires pour comprendre l’aboutissement de ce procès historique sur le « massacre de Napalpi »