Podcast

Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, la guerre à Gaza n’a cessé de s’intensifier et a été marquée par une riposte israélienne d’une ampleur et d’une brutalité inédites contre le peuple palestinien. En novembre 2024, l’ONU a estimé dans un rapport que ces méthodes « correspondent aux caractéristiques d’un génocide », un terme qui n’a pas manqué de faire débat, tant il résonne avec l’histoire même d’Israël, fondé après le génocide juif perpétré par les nazis. Au milieu de cette violence et de ces déchirements politiques, idéologiques et moraux, les organisations humanitaires tentent de maintenir leurs actions pour venir en aide aux plus vulnérables. Mais comment tenir dans une situation aussi intenable ?