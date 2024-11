Documentaire

Depuis un an, l’organisation terroriste palestinienne Hamas et l’armée israélienne s’affrontent dans la bande de Gaza. Depuis, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, blessées, se sont retrouvées sans abri et ont souffert de maladies physiques ou psychiques. La situation est particulièrement grave pour les plus jeunes. Des enfants et des adolescents ont été enlevés en Israël – alors que dans la bande de Gaza, les enfants doivent constamment craindre pour leur vie.

