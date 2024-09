Conférence

Dans un monde de plus en plus instable, la France se trouve à un carrefour stratégique où son rôle sur la scène internationale est à redéfinir. Face aux multiples crises géopolitiques, économiques et environnementales, elle doit adapter sa politique étrangère et renforcer son influence diplomatique. Historiquement, la France a toujours joué un rôle central en tant que puissance européenne et mondiale. Mais dans le contexte actuel, marqué par la montée des tensions entre grandes puissances, la prolifération des conflits régionaux, et les défis transnationaux comme le changement climatique et la pandémie, son action revêt un caractère encore plus crucial.