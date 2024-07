Documentaire

65 ans, membre de la CDU, le parti conservateur allemand, et l’une des femmes les plus puissantes de la planète : Ursula von der Leyen vient d’être reconduite à la tête de la Commission européenne. A l’international, elle est aussi connue sous le nom de “Madame Europe”. Mais qui est-elle vraiment et comment est-elle arrivée dans l’un des postes les plus convoités de l’UE ?

