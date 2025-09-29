Conférence

C’est grâce à un appel revigorant à l’appréciation du bonheur (dans notre vie de tous les jours) et à une pétillante « Éloge de la terrasse » que Dominik Abbas remporte le prestigieux concours international d’éloquence 2021 organisé par la Sorbonne. Étudiant en master de Relations Internationales dans cette même université, Dominik déborde de projets avec de nombreux engagements auprès de sa faculté en tant que vice-président du conseil d’administration. Quand il n’est pas sur un projet de coopération internationale à l’autre bout du monde, il écrit, ou s’implique dans la gestion de Nantes, sa ville natale. Il perpétue aussi son amour des mots au sein de la Conférence Olivaint, plus veille association étudiante de France qui mêle conférences et vous l’aurez compris l’art oratoire ! Pour cette édition 2023 et pour la première fois, il a accepté de remplir le rôle de présentateur du TEDxMinesNancy. Ainsi, laissez-vous emporter par ce grand orateur et par sa présentation enthousiaste du thème de cette édition et de ses intervenants !