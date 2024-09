Conférence

L’ancien directeur de la DGSE nous a alerté autant qu’éclairé sur l’état du monde, ses forces en présence et ses évolutions potentielles.

Nous sommes revenus sur la surpuissance des États-Unis et de la Chine (qui augure d’une 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲), la montée en régime de l’Inde, la chute du couple franco-allemand, l’éclatement certain de l’Europe et la capacité d’influence relative de la France.

𝗔𝗹𝗮𝗶𝗻 𝗝𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁 nous a enfin invité à nous méfier des sources d’information uniques, à intégrer la complexité du 𝗱𝗲𝘀𝘀𝗼𝘂𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀 dans notre vision du monde et à ne pas juger les autres à l’aune de nos seuls prismes occidentaux.