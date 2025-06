Documentaire

Sur l’île Maurice, réputée pour ses complexes hôteliers luxueux, le tourisme s’ouvre désormais au plus grand nombre grâce à une nouvelle politique de prix. Les touropérateurs louent les infrastructures hôtelières à des groupes hôteliers locaux, et négocient avec eux en cas de problème. Depuis 2005 le gouvernement de l’île a par ailleurs fait le pari d’un tourisme plus populaire, pour créer des emplois, en ouvrant le ciel à la concurrence. Même si le nombre d’emplois a augmenté, les salaires restent bas dans les hôtels, et de nombreux Mauriciens sont pauvres. Avec l’arrivée des voyages low cost, les patrons des hôtels hauts de gamme craignent que l’image de luxe de l’île ne s’effrite et font pression pour la conserver.Réalisateur : Guillaume PORTEU