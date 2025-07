Documentaire

Le Cannes Yachting Festival est le plus grand salon nautique d’Europe, attirant près de 50 000 visiteurs chaque année. Depuis plus de 40 ans, il réunit professionnels et passionnés autour de près de 600 bateaux, dont 150 avant-premières mondiales, dans un cadre luxueux et prestigieux, réparti entre le Vieux-Port et le Port Canto. L’événement propose une offre exceptionnelle de yachts et voiliers, de 3 à 43 mètres, à voile ou à moteur, monocoques et multicoques. Cette année, le festival innove avec un espace dédié aux bateaux 100 % électriques ou hybrides, soulignant l’engagement écologique de l’industrie. Ouvert au grand public, le festival permet des essais en mer sur des navires de luxe, ainsi que la visite de la Luxury Gallery, dédiée à l’art de vivre haut de gamme (mode, horlogerie, technologie). C’est aussi un rendez-vous stratégique pour les professionnels, comme le constructeur français Meta, qui y voit une opportunité de développement international. Entre prestige, innovation et expériences uniques, le Cannes Yachting Festival s’impose comme l’événement incontournable du nautisme mondial.

Réalisateur : Romain Perrot, Ambrine Benyahia