Ce documentaire enquête sur la face cachée des paris sportifs : une industrie mondiale qui cible les jeunes, manipule les joueurs vulnérables et génère des profits colossaux grâce à l’addiction.
Témoignages d’anciens parieurs ruinés, révélations d’ex-employés, lobbying politique, influenceurs… Le film dévoile un système qui transforme le sport en produit d’appel et fabrique des dépendances à grande échelle. Un choc nécessaire pour comprendre comment le jeu détruit des vies — et pourquoi personne ne l’arrête.