Documentaire

La Normandie est connue comme étant une terre de cheval mais le grand public connaît moins l’univers des hippodromes. Sans tomber dans la nostalgie de la période Gabin-Ventura-Audiard, sans accabler le vieillissement et la « ringardisation » du PMU et en évitant les clichés des grands prix entre princes saoudiens et dames à chapeau, Vincent Chatelain part à la rencontre de ceux qui travaillent au quotidien, les bottes dans la boue des champs de courses : éleveurs, jockeys, entraîneurs, soigneurs sans oublier ceux sans qui rien ne serait possible : les parieurs, toujours friands de. Vincent Chatelain commence par rencontrer Pierre Talvard, maréchal ferrant et éleveur de chevaux de courses. Il présente à Vincent le Haras et les chevaux de courses. L’occasion pour Vincent de tout connaître de l’élevage d’un champion de courses. Il part ensuite à la découverte d’un autre portrait : celui d’un driver à l’hippodrome de Lisieux. Celui-ci explique à Vincent son métier, son parcours et son palmarès. Vincent assiste à la course : c’est l’occasion pour Vincent de comprendre toutes les techniques et les règles d’une course. Puis, Vincent retrouve un grand parieur habitué de l’hippodrome de Lisieux durant la course semi-nocturne de l’hippodrome. Il lui livre presque tous ses secrets pour bien parier : connaissances de l’état du cheval avant course par le chauffeur du van, les performances antérieures, l’importance du déferrage.